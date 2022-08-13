Зеленский обратился к жителям Запорожья и Днепропетровщины, страдающим от террора россии

Жители Запорожской и Днепропетровской областей сейчас являются одними из тех, кто больше всего страдает от действий россии. Ведь террор ядерного шантажа оккупантов на ЗАЭС прежде всего угрожает именно гражданским.

Владимир Зеленский обратился к людям, живущим там 13 августа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение за этот день.

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россияне пытаются больше усилить шантаж

Президент сказал, что особенно хочет обратиться к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого Рога, Запорожья и всех других наших городов и общин Днепропетровской и Запорожской областей. Ведь оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать всех этих людей, используя Запорожскую атомную станцию. Также россияне фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец.

Они устраивают постоянные провокации с обстрелами территории АЭС и пытаются нагнать на это направление свои дополнительные силы, чтобы еще больше шантажировать наше государство и весь свободный мир,

– подчеркнул глава государства.

Тем не менее, он добавил, что российский шантаж лишь мобилизует еще больше глобальных усилий для противостояния террору. "Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС и в соседних районах нашего государства настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во время холодной войны такого не было", – подытожил украинский лидер.

Обращение Владимира Зеленского за 13 августа: смотрите видео