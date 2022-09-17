Это наш Херсон и Бердянск, – Зеленский обратился в День городов к населенным пунктам в оккупации

В нескольких городах, временно находящихся в оккупации, 17 сентября должны были бы отмечать День города. Президент Владимир Зеленский обратился к жителям этих населённых пунктов.

Так, в нескольких наших городах должны отмечаться их дни – дни города. В частности, в Херсоне и Бердянске. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении.

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Города обязательно деоккупируют

Однако президент подчеркнул, что эти города остаются в оккупации только пока. Украинские власти ни минуты не забывают о них.

Какие бы силы оккупанты ни тратили на них, что бы они там ни рассказывали, наш Херсон и наш Бердянск ни минуты не теряли своей украинской души, ни минуты не теряли веры в Украину.

– добавил глава государства.

Он убежден, что эти города мы обязательно вернем. Так же, как Киевщину, Черниговщину и Сумщину, Харьковщину.

После р**изма не остается ничего живого

Зеленский отметил, повсюду, где есть Украина, будет наш флаг. Нигде не останется этого зверства – р**изма. Политик добавил, что россияне повторяют то, что делали нацисты. Он вспомнил лагеря, где собирают людей, чтобы убить, депортации, сожженные города и села, массовые захоронения, пыточные, жестокие издевательства над людьми.

Президент констатировал, что ничего живого не остается после р**изма.

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