Зеленский обсудил с Байденом конкретную оборонную поддержку Украины

Сегодня, 30 марта, президент Украины Зеленский провел еще один телефонный разговор с президентом США Байденом.

Сообщается, что в течение часового телефонного разговора представители государств обсуждали конкретную оборонную поддержку и новый пакет усиленных санкций против России.

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Зеленский сообщил о ситуации на поле боя

Владимир Зеленский поделился с Джо Байденом оценкой ситуации на поле боя. Кроме того, президент Украины рассказал о первых успехах украинской делегации за столом переговоров с представителями России.

Байден сообщил, что Украина получит оборонную поддержку со стороны США

Зеленский отметил, что Джо Байден готов оказать конкретную оборонную поддержку Украине:

на днях президент США упомянул о переговорах Украины и России в Стамбуле, а также подчеркнул, что будет внимательно следить за действиями России. Он подчеркнул, что сейчас нет никакого речи о снятии санкций.

Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи,

– написал глава Украины.

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Напомним, в разговоре с Зеленским Байден планировал обсудить поддержку Украины перед лицом российской агрессии.

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