Зеленский обсудил с Байденом конкретную оборонную поддержку Украины
30 марта 2022 , 19:25Читати новину українською
Сегодня, 30 марта, президент Украины Зеленский провел еще один телефонный разговор с президентом США Байденом.
Сообщается, что в течение часового телефонного разговора представители государств обсуждали конкретную оборонную поддержку и новый пакет усиленных санкций против России.
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Зеленский сообщил о ситуации на поле боя
Владимир Зеленский поделился с Джо Байденом оценкой ситуации на поле боя. Кроме того, президент Украины рассказал о первых успехах украинской делегации за столом переговоров с представителями России.
Байден сообщил, что Украина получит оборонную поддержку со стороны США
Зеленский отметил, что Джо Байден готов оказать конкретную оборонную поддержку Украине:
Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи,
– написал глава Украины.
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Напомним, в разговоре с Зеленским Байден планировал обсудить поддержку Украины перед лицом российской агрессии.
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