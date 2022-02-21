Зеленский обсудил с Байденом последние события вокруг Украины

21 февраля 2022 , 22:00
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Источник:

Твиттер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский вечером 21 февраля провел телефонный разговор с Джо Байденом. Политики обсудили последние события вокруг Украины.

Кроме того, Зеленский анонсировал разговор с Борисом Джонсоном – премьер-министром Великобритании. Очевидно, он состоится после экстренного заседания СНБО.

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Обсудил события последних часов с Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с Борисом Джонсоном,
– написал Зеленский.

Также 21 февраля Зеленский провел срочные консультации с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По данным СМИ, украинский лидер говорил с иностранными коллегами об угрозе российского вторжения.

Путин "легитимизировал" боевиков на Донбассе

  • Глава Кремля Владимир Путин 21 февраля созвал в Москве шоу под названием срочное заседание Совбеза. Там российские политики "поупражнялись" в фейках и пропаганде об Украине.
  • Впоследствии Путин официально "легитимизировал" боевиков на Донбассе.
Автор: Мар'яна Бекало