Зеленский обсудил с Байденом последние события вокруг Украины
Источник:Твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский вечером 21 февраля провел телефонный разговор с Джо Байденом. Политики обсудили последние события вокруг Украины.
Кроме того, Зеленский анонсировал разговор с Борисом Джонсоном – премьер-министром Великобритании. Очевидно, он состоится после экстренного заседания СНБО.
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Обсудил события последних часов с Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с Борисом Джонсоном,
– написал Зеленский.
Также 21 февраля Зеленский провел срочные консультации с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По данным СМИ, украинский лидер говорил с иностранными коллегами об угрозе российского вторжения.
Путин "легитимизировал" боевиков на Донбассе
- Глава Кремля Владимир Путин 21 февраля созвал в Москве шоу под названием срочное заседание Совбеза. Там российские политики "поупражнялись" в фейках и пропаганде об Украине.
- Впоследствии Путин официально "легитимизировал" боевиков на Донбассе.