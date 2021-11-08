Во время разговора Зеленский и Дуда обсудили другие не менее важные вопросы.
Важно Ситуация с мигрантами: Польша закрывает пункт пропуска, в ЕС говорят о санкциях против Беларуси
Новость дополняется...
Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Президенты Украины и Польши обменялись мнениями о сложной ситуации на польско-белорусской границе.
Источник:Офис Президента
Во время разговора Зеленский и Дуда обсудили другие не менее важные вопросы.
Важно Ситуация с мигрантами: Польша закрывает пункт пропуска, в ЕС говорят о санкциях против Беларуси
Новость дополняется...