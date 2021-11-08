Під час розмови Зеленський та Дуда обговорили інші не менш важливі питання.
Важливо Ситуація з мігрантами: Польща закриває пункт пропуску, в ЄС говорять про санкції проти Білорусі
Загострення ситуації на білорусько-польському кордоні
Український президент розповів про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні. А також поділився тими заходами, які здійснює наша країна для захисту від напливу нелегальних мігрантів. Зауважимо, що ситуація на кордоні між Польщею та Білоруссю залишається вкрай напруженою.
З чого все почалося
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з Білорусі рушила до кордону з Польщею.
- За інформацією голови Служби охорони держкордону Польщі, на кордоні перебувають від 1 до 5 тисяч нелегальних мігрантів.
- З іншого боку кордон охороняють 12 тисяч польських військових.
Запуск "Північного потоку-2"
Особливу увагу лідери України та Польщі приділили координації позицій сторін щодо протидії проєкту "Північний потік-2". Співрозмовники були одностайні в оцінках російського трубопроводу передусім як безпекової загрози та підтвердили непохитну налаштованість на подальшу протидію проєкту.
Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом,
– наголосив Володимир Зеленський.
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