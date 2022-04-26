Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ реакцию на опасности, созданные Россией

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 26 апреля прибыл в Киев. Президент Владимир Зеленский обсудил с ним опасности, созданные Россией.

Также они говорили о методах влияния на страну-террористку. Об этом президент рассказал в своем вечернем обращении 26 апреля, сообщает 24 канал.

По теме Никто в мире не может чувствовать себя безопасно после действий России на ЗАЭС и ЧАЭС: обращение Зеленского

Президент обсудил с Гросси опасности, которые создала Россия

Зеленский рассказал, что 26 апреля глава МАГАТЭ находился с визитом в Киеве.

Обсудили с ним все опасности, созданные Россией, и пути возможного влияния на ситуацию, чтобы обезопасить Европу и мир от совершенно безответственных действий Российской Федерации,

– отметил президент.

Глава государства добавил, что также он наградил работников смены на ЧАЭС, которые не покинули объект и поддерживали работу атомной станции, несмотря на угрозу жизни. Только благодаря их профессионализму удалось спасти Европу от катастрофы.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: