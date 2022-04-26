Також вони говорили про методи впливу на країну-терористку. Про це президент розповів у своєму вечірньому зверненні 26 квітня, повідомляє 24 канал.

До теми Ніхто у світі не може почуватись безпечно після дій Росії на ЗАЕС та ЧАЕС: звернення Зеленського

Президент обговорив з Гроссі небезпеки, які створила Росія

Зеленський розповів, що 26 квітня голова МАГАТЕ перебував з візитом у Києві.

Обговорили з ним всі небезпеки, створені Росією, та шляхи можливого впливу на ситуацію, щоб убезпечити Європу і світ від абсолютно безвідповідальних дій Російської Федерації, – зауважив президент.

Глава держави додав, що також він нагородив працівників зміни на ЧАЕС, які не залишили об'єкт та підтримували роботу атомної станції, попри загрозу життю. Лише завдяки їхній професійності вдалося врятувати Європу від катастрофи.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: