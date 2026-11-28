Президент Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Италии Джорджи Мелони принес извинения за то, что не предупредил о атаке на российский корабль в Ливии. Оба уладили недоразумение.

Об этом сообщают источники издания "ТСН".

Что Зеленский говорил с Мелони?

Источники подчеркивают, что Мелони возмутилась не из-за операции против российского корабля у берегов Ливии. Недоразумение возникло из-за недостаточной коммуникации. В дальнейшем Зеленский и Мелони договорились о прямом обмене информацией.

О проведении операции Сил обороны в Ливии не знала ни одна из европейских стран. Украина организовала эту атаку совместно с другими партнерами.

В итоге Зеленский и Мелони договорились согласовывать дальнейшие действия. В будущем между соответствующими органами обеих стран будет налажена прямая и эффективная коммуникация.

Известно, что у Италии есть собственные интересы в Ливии, которая когда-то была ее колонией. В частности, там функционирует ливийский газопровод, по которому транспортируют "голубое топливо" в Италию. Кроме того, там заинтересованы в том, чтобы не провоцировать миграционный кризис в регионе.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Мелони была возмущена из-за операции Украины в Ливии. Она подчеркнула, что такие необъявленные атаки наносят ущерб дальнейшей поддержке Киева.