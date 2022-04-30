Об этом глава государства Владимир Зеленский рассказал в своем твиттере, отметив, что вопрос "восстановления" Украины является приоритетным для Швейцарии.

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