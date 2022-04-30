Про це глава Володимир Зеленський розповів у своєму твітері, зазначивши, що питання відновлення України є важливим для Швейцарії.
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Про що говорили лідери країн
Провів перемовини з Президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом. Відзначив гуманітарну допомогу з боку Швейцарії,
– зазначив Зеленський.
Окрім того, лідери держав обговорили підготовку до Конференції з відбудови України та посередницьку роль Швейцарії щодо надання консульських послуг українцям у Росії.
Політика Швейцарії на тлі вторгнення Росії на територію України: головне
- Нагадаємо, що 12 квітня під час телефонної розмови прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс домовилися відновити роботу над Міжнародною конференцією з питань реформ в Україні і провести Конференцію з питань відновлення України.
- Окрім цього, нейтральна раніше Швейцарія запровадила проти Росії усі санкції, які увів Євросоюз.
- До того ж президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс запропонував, аби країна виступила посередником у переговорах Росії та України.
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