Про це у твітері розповів Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна підтримує постійний контакт з урядом Великої Британії.

Читайте також Макрон зателефонував Зеленському: пообіцяв більше підтримки Україні

Про що розмовляли Зеленський та Джонсон

За словами Зеленського під час телефонної розмови із Борисом Джонсоном вдалося обговорити подальші кроки для завершення війни.

Розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру,
– зазначив Зеленський.

Допомога Великої Британії: коротко

Зверніть увагу – Джонсон записав відео у потязі Укрзалізниці: дивіться відео