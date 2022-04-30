Про це у твітері розповів Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна підтримує постійний контакт з урядом Великої Британії.

Читайте також Макрон зателефонував Зеленському: пообіцяв більше підтримки Україні

Про що розмовляли Зеленський та Джонсон

За словами Зеленського під час телефонної розмови із Борисом Джонсоном вдалося обговорити подальші кроки для завершення війни.

Розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру,

– зазначив Зеленський.

Допомога Великої Британії: коротко

У ході телефонної розмови 23 квітня, Джонсон та Зеленський домовилися про надання Україні важкого озброєння.

Джонсон зазначив, що в знак солідарності з українським народом Велика Британія знову відкрила своє посольство у Києві. Крім того, за його словами, королівство продовжить вводити нові санкції проти російських військових.

Британія пропагандує солідарність з Україною і на міжнародній арені. Так, прем'єр Великої Британії пояснив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу важливість підтримки України.

Підтримка Великої Британії відчутна й на економічному фронті. Так, скасували усі мита на товари, що надходять до Великої Британії з України в рамках чинної угоди про вільну торгівлю.

Водночас міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі не бачить проблеми в тому, щоб Україна завдавала ударів по російських військових об'єктах зі зброї, яку передає уряд його країни.

Зверніть увагу – Джонсон записав відео у потязі Укрзалізниці: дивіться відео