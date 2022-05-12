Зеленский обсудил с Шольцом оборонную помощь и взаимодействие в энергетике

Владимир Зеленский и Олаф Шольц в среду 11 апреля провели очередные переговоры. Украинский лидер впоследствии поделился ключевыми темами.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит высокий уровень диалога с Германией. А также ее поддержку в борьбе украинского народа против российских захватчиков.

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Провел очередные переговоры с канцлером Шольцем. Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора,

– сообщил украинский лидер.

В вечернем обращении к украинцам Зеленский подчеркнул, что Украина шаг за шагом делает все, чтобы России было больно от собственной агрессии.

"Украина выстоит"

Шольц 8 мая обратился к германскому народу в честь 77-летия после завершения Второй мировой войны. Канцлер подчеркнул, что в Европе снова идет война, которую развязала Россия. В годы Второй мировой войны победили союзники, поэтому Украину необходимо поддерживать.

Канцлер заявил: он убежден, что Украина выстоит, а Россия проиграет. Шольц заверил, что ни украинцы, ни немцы не примут условия "мира", который продиктует Россия.

Заявление Зеленского

Зеленский 11 мая сообщил украинцам ряд положительных новостей. Речь идет об оборонной сфере. Украинский лидер рассказал, что Палата представителей Конгресса США уже проголосовала за новый пакет поддержки для Украины. Когда это сделает Сенат США, документ передадут на подпись Джо Байдену.

Этот пакет поддержки – почти на 40 миллиардов долларов. Зеленский подчеркнул, что речь идет об оружии, боеприпасах, оборудовании. Кроме того, Украина получит поддержку расследований военных преступлений России, поддержку дипломатической работы.

Также Зеленский подчеркнул, что ленд-лиз для Украины – историческое решение.

"Говоря просто, ленд-лиз – это схема передачи нам всего, что необходимо для обороны. Хотя формально это как заем, но, по сути, он настолько выгоден, что называть его ссудой некорректно", – подчеркнул президент.

Теперь Украина получит доступ к нужному современному оружию, боеприпасам, оборудованию и т.д. Также ленд-лиз ускорит процесс снабжения.

Важно – вечернее обращение Зеленского за 11 мая: смотрите видео