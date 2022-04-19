Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с нидерландским премьером Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Обсуждали ситуацию на Донбассе и сопротивление Украины.

О разговоре Зеленский рассказал в своем твиттере.

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Зеленский поблагодарил нидерландского премьера за поддержку Украины и пообещал, что после войны страны-партнеры вместе будут укреплять отношения.

Продолжил диалог с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Проинформировал об обострении ситуации на Донбассе. Народ Украины делает все, чтобы остановить агрессора. Поблагодарил за весомую поддержку Украины. После восстановления мира вместе в ЕС будем строить украинско-нидерландские отношения нового качества!

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