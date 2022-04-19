Про розмову Зеленський розповів у своєму твітері.

Важливо Йде битва за Донбас, ЗСУ ліквідували 20 800 окупантів: основне за 55 день війни

Зеленський подякував нідерландському прем'єру за підтримку України та пообіцяв, що після війни країни-партнери разом будуть укріплювати відносини.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про загострення ситуації на Донбасі. Народ України робить усе, щоб зупинити агресора. Подякував за вагому підтримку України. Після відновлення миру разом у ЄС будуватимемо українсько-нідерландські відносини нової якості!

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