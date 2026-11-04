Встреча в Абу-Даби: Зеленский провел беседу со спецпредставителями США

4 ноября Владимир Зеленский провел полторачасовую беседу со специальными представителями президента США Виткоффом и Кушнером. Стороны сосредоточились на подготовке к переговорам в Абу-Даби и ходе консультаций в Брюсселе.

Как отметил глава государства в своем телеграмм-канале, главной темой беседы стало согласование позиций относительно дипломатического процесса на ближайшие недели.

Какие подробности?

Собеседники сосредоточились на формировании повестки дня для предстоящей встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, а также скоординировали вопросы, которые в настоящее время рассматривают экспертные группы в столице Бельгии.

Работа технических команд в Брюсселе призвана выработать общее видение партнеров относительно ключевых аспектов безопасности и экономических аспектов.

Важный приоритет – ПВО. И об этом тоже говорили. Нужны перехватчики для "Петриотов", чтобы защищать жизнь от российских ударов,

– подчеркнул президент.

Именно эти наработки должны лечь в основу более широких многосторонних дискуссий в ходе дальнейших контактов.

Как уже сообщалось на нашем сайте, встреча представителей Украины, США, европейских государств и НАТО в штаб-квартире Еврокомиссии посвящена послевоенному восстановлению и гарантиям безопасности.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что 10 – 11 ноября в Абу-Даби запланированы переговоры на рабочем уровне между украинской и российской сторонами при посредничестве Вашингтона, которые должны сосредоточиться на деэскалации, гуманитарных мерах и послевоенной безопасности.

Несмотря на дипломатические усилия США и вовлечение Европы в переговоры, Путин не демонстрирует готовность к компромиссу и продолжает требовать территорий и уступок от Украины.

Гуманитарная операция в Олешках могла стать первым шагом к прекращению огня, однако в Кремле заявили, что не планируют повторять подобные миссии. Москва и дальше настаивает на полном контроле над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.