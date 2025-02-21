Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Der Spiegel в соцсети Х.

Интересно Трамп заявил, что присутствие Зеленского на встречах "не так уж и важно"

Как в Der Spiegel объяснили обложку с Зеленским

Кроме надписи "Преданный", на журнале на фото с Владимиром Зеленским также поместили текст: "Сначала Зеленский, скоро мы? Радикальный отход США от своих союзников".

Очевидно, имелось в виду отход президента США в своей политике от европейских государств, в частности и от Германии.



Зеленский на обложке журнала Der Spiegel / Фото с аккаунта Der Spiegel в соцсети Х

В издании также анонсировали, что в одном из материалов будет рассматриваться новая внешняя политика Соединенных Штатов и давление на президента Украины с их стороны. Отдельно также в материале посмотрят на последствия всего этого для Европы.

Сам журнал можно будет приобрести в киосках с 22 февраля.

К слову, после телефонного разговора с Путиным и переговоров американской стороны с россиянами отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ухудшились.

В частности, президент США уже сделал ряд скандальных заявлений в отношении украинского коллеги. Это, свою очередь, вызвало беспокойство у европейских союзников.