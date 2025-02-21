Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Der Spiegel у соцмережі Х.

Цікаво Трамп заявив, що присутність Зеленського на зустрічах "не така вже й важлива"

Як у Der Spiegel пояснили обкладинку з Зеленським

Окрім надпису "Зраджений", на журналі на фото з Володимиром Зеленським також помістили текст: "Спочатку Зеленський, скоро ми? Радикальний відхід США від своїх союзників".

Вочевидь, малося на увазі відхід президента США у своїй політиці від європейських держав, зокрема і від Німеччини.



Зеленський на обкладинці журналу Der Spiegel / Фото з акаунту Der Spiegel у соцмережі Х

У виданні також анонсували, що в одному з матеріалів буде розглядатися нова зовнішня політика Сполучених Штатів та тиск на президента України з їхнього боку. Окремо також у матеріалі поглянуть на наслідки всього цього для Європи.

Сам журнал можна буде придбати в кіосках з 22 лютого.

До слова, після телефонної розмови з Путіним та переговорів американської сторони з росіянами відносини між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським погіршилися.

Зокрема, президент США вже зробив низку скандальних заяв щодо українського колеги. Це, своєю чергою, викликало занепокоєння у європейських союзників.