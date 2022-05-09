Зеленский онлайн поговорил с Урсулой фон дер Ляен и показал вторую часть опросника ЕС

Президент Владимир Зеленский 9 мая провел онлайн-переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Глава государства продемонстрировал вторую часть опросника от ЕС.

Эта анкета-опросник позволяет Украине получить статус кандидата на членство в Евросоюзе. Вторую часть опросника Украина уже заполнила.

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Президент поблагодарил Урсулу фон дер Ляен за поддержку

Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути,

– заметил Зеленский.

На встрече с главой Еврокомиссии также присутствовали председатель Офиса Президента Андрей Ермак и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Смотрите фото с переговоров / Фото из телеграма Владимира Зеленского