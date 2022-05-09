Зеленский онлайн поговорил с Урсулой фон дер Ляен и показал вторую часть опросника ЕС
9 мая 2022 , 14:01Читати новину українською
Источник:Телеграм Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский 9 мая провел онлайн-переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Глава государства продемонстрировал вторую часть опросника от ЕС.
Эта анкета-опросник позволяет Украине получить статус кандидата на членство в Евросоюзе. Вторую часть опросника Украина уже заполнила.
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Президент поблагодарил Урсулу фон дер Ляен за поддержку
Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути,
– заметил Зеленский.
На встрече с главой Еврокомиссии также присутствовали председатель Офиса Президента Андрей Ермак и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Смотрите фото с переговоров / Фото из телеграма Владимира Зеленского