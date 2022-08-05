Мы же не подонки, как они, – Зеленский о российских фейках о торговле оружием в Украине

Владимир Зеленский опроверг российские фейки по торговле оружием в Украине. Президент заявил, что все партнеры, предоставляющие оружие, видят его передвижения.

Зеленский активно работает над тем, чтобы расширять возможности внешней политики. В частности, президент пообщался со СМИ Африки, сообщает 24 канал.

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Зеленский опроверг российские фейки в интервью СМИ Африки

Во время интервью Зеленский ответил, для чего россия постоянно использует фейки о якобы торговле оружием в Украине. Президент подчеркнул, что страна-оккупант таким способом хочет остановить поставки оружия в Украину.

Зеленский рассказал, как россия делала все возможное, чтобы Украина не получила необходимое оружие. Оккупанты разрушали украинскую железнодорожную инфраструктуру и мосты. Также враг блокировал море. В то же время россия понимала, что Украина будет все отстраивать и наращивать силу армии.

Тогда они начали распространять один из своих фейков, что мы торгуем этим оружием. Мы не такие подонки, как они. Мы не торгуем людьми, мы не торгуем оружием, мы не торгуем своим достоинством и своей государственностью. Вот в чем разница между нашими военными и между их военными,

– заявил президент.

Украина имеет открытую программу для партнеров

Зеленский сообщил, что есть абсолютно открытая программа для партнеров. В частности, из Великобритании и США.

"Это открытые данные, где они видят передвижение нашего оружия, они видят поставляемое, и где оно находится, на каких складах", – рассказал Зеленский.

В то же время о полном открытом доступе, конечно, речи не идет. Зеленский заметил, что россия наносит ракетные удары на всякий случай, даже если у нее и нет подтверждения об оружии. Тогда враг попадает в жилые дома.

Обратите внимание! Зеленский впервые в истории провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау. Украинский лидер сообщил, что его страна готова быть гарантом продовольственной безопасности для государств Африки. Кроме того, темой разговора была поддержка Украины в разных международных организациях.

В тот же день Зеленский пообщался со СМИ из Нигерии, Южной Африке, Кении и Гане.

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