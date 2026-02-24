Он есть сама война, – Зеленский жестко проехался по Путину и его психически нездоровой диктатуре
- Президент Зеленский в обращении к Европарламенту назвал режим Путина психически нестабильной диктатурой, которая пытается уничтожить свободу других наций.
- Зеленский заявил, что Путин не может принять, что люди могут жить иначе.
Президент Зеленский жестко прошелся по Путину в обращении к Европарламенту. Он обратил внимание на то, как российский диктатор пытается уничтожить свободу своих соседей.
Соответствующее обращение Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале 24 февраля.
Смотрите также Билет в один конец: как Путин погубил Россию, поставив экономику на "военные рельсы"
Что сказал Зеленский о Путине?
Зеленский отметил, что в мире много диктатур.
Некоторые из них самоизолируются в пределах своих границ, пытаясь заблокировать любое внешнее влияние свободы. А другие вообще не признают границ и активно пытаются уничтожить свободу своих соседей, целых регионов, а иногда даже всего мира. В случае с Россией мы имеем дело со вторым типом угрозы,
– отметил украинский президент.
Он отметил, что в России психически нестабильная диктатура. Там не могут принять, что в Европе важна каждая жизнь, права человека, а также что как большие, так и малые нации могут быть защищены.
Сам Путин не может принять простую истину – люди могут жить иначе и наслаждаться жизнью не таким, который выбрал он.
Поэтому российский диктатор постоянно пытается кого-то сломать на протяжении всего своего пребывания у власти.
Он и есть сама война. И каждый, кто поддерживает Путина, не может не понимать, что выбирает войну,
– подытожил Зеленский.
Последние заявления Зеленского
Президент Зеленский заявил, что не может назвать точную дату завершения войны. Он считает, что мир возможен лишь при условиях прекращения огня и конструктивного диалога со стороны России.
По словам президента, трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США не принесли прорыва из-за отсутствия конкретных гарантий безопасности.
Зеленский в годовщину российского вторжения также обратился к Трампу, призвав подтвердить поддержку Украины в противостоянии режиму Путина. Как отметил президент, США сильны, но делают недостаточно.