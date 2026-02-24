Он есть сама война, – Зеленский жестко проехался по Путину и его психически нездоровой диктатуре

Президент Зеленский жестко прошелся по Путину в обращении к Европарламенту. Он обратил внимание на то, как российский диктатор пытается уничтожить свободу своих соседей.

Соответствующее обращение Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале 24 февраля.

Что сказал Зеленский о Путине?

Зеленский отметил, что в мире много диктатур.

Некоторые из них самоизолируются в пределах своих границ, пытаясь заблокировать любое внешнее влияние свободы. А другие вообще не признают границ и активно пытаются уничтожить свободу своих соседей, целых регионов, а иногда даже всего мира. В случае с Россией мы имеем дело со вторым типом угрозы,

– отметил украинский президент.

Он отметил, что в России психически нестабильная диктатура. Там не могут принять, что в Европе важна каждая жизнь, права человека, а также что как большие, так и малые нации могут быть защищены.

Сам Путин не может принять простую истину – люди могут жить иначе и наслаждаться жизнью не таким, который выбрал он.

Поэтому российский диктатор постоянно пытается кого-то сломать на протяжении всего своего пребывания у власти.

Он и есть сама война. И каждый, кто поддерживает Путина, не может не понимать, что выбирает войну,

– подытожил Зеленский.

