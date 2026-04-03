Зеленский раскритиковал нардепов за "политическую борьбу" при отсутствии выборов
- Зеленский раскритиковал депутатов, которые ведут политическую борьбу во время войны, вместо работы в интересах государства.
- Президент подчеркнул, что некоторые политики за рубежом могут вредить позициям Украины.
Во время войны часть народных депутатов ведет политическую борьбу и даже за рубежом действует способом, который может вредить позициям Украины. Владимир Зеленский раскритиковал такие действия, подчеркнув необходимость единства.
Об этом президент заявил на встрече с журналистами в четверг, передает "Интерфакс-Украина".
Почему Зеленский раскритиковал некоторых нардепов?
Глава государства отметил, что часть политиков сосредоточена на внутренней политической борьбе вместо работы в интересах государства. Кроме того, по его словам, некоторые из них, находясь за рубежом, ведут коммуникацию с европейскими институтами способом, который может вредить позициям Украины.
Есть непубличная позиция отдельных представителей, которые выезжают за границу и коммуницируют в различных европейских институтах так, чтобы ухудшить условия для Украины,
– подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что в условиях войны такое поведение является деструктивным, ведь все усилия должны быть направлены на консолидацию общества и поддержку государства.
Что известно о ситуации в Верховной Раде?
Ранее была информация об отказе части депутатов посещать заседания Рады из-за якобы провокаций в правительственном квартале. Однако, сообщения не подтвердились. Депутат от "Слуги народа" заверил, что парламент работает в обычном режиме, без угрозы срыва пленарной недели.
Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик", в течение последних месяцев несколько раз находился в Испании. Его выезд за границу состоялся на следующий день после допроса в НАБУ по делу о возможных неофициальных выплатах депутатам.
Народный депутат от "Слуги народа" Дарья Володина подала заявление о сложении депутатских полномочий. Регламентный комитет Верховной Рады поддержал ее решение, а окончательное прекращение мандата будет зависеть от голосования в сессионном зале.