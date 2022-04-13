Зеленский отдельно поблагодарил за стойкость героев-защитников Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении решил еще раз напомнить о том мужестве и силе духа, которые демонстрирует украинский народ. И поблагодарить всех тех, то защищает нашу землю.

Владимир Зеленский отметил, что Украине противостоит российская армия. И хотя за время войны она неоднократно давала повод злорадствовать над собой, все-таки там воюют и обученные люди.

"Это не значит, что мы должны их бояться. Это значит, что мы не должны преуменьшать заслуг наших бойцов, нашей армии. И я еще раз хочу поблагодарить их, всех наших защитников и защитниц. Я не устаю это делать. И хочу, чтобы мы с вами не уставали говорить им самое главное: мы верим в вас. Мы гордимся вами. Мы восхищаемся вами", – заявил Зеленский.

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Также Президент Украины заявил, что он восхищается и теми людьми, которые в оккупированных городах выходят на протесты и чуть ли не голыми руками выгоняют оккупантов. И понимает, что часто это делать сложно.

Отдельная благодарность защитникам Мариуполя

Зеленский в своем обращении особое внимание уделил бойцам, защищающим окруженный Мариуполь.

"И отдельно хочу сказать сегодня тем героям, которым очень тяжело. Тем, кто защищает Мариуполь. Батальон морской пехоты 36-й бригады морской пехоты. Отдельный отряд специального назначения "Азов". 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Подразделения Государственной пограничной службы. Добровольцы "Правого сектора". 555-й военный госпиталь и работники Национальной полиции. Всем безгранично благодарен. От имени всех украинцев", – заявил Зеленский.

Также он поблагодарил тех военных, которые сейчас воюют в зоне ООС, Харьковском и Запорожском регионах, а также на Юге. Отдельную благодарность он выразил 92-й, 93-й, 95-й бригадам, и лично генерал-лейтенанту Сергею Наеву.