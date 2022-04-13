Володимир Зеленський зазначив, що Україні протистоїть російська армія. І хоча за час війни вона неодноразово давала привід зловтішатися з себе, все-таки там воюють і навчені люди.

"Це не означає, що ми маємо їх боятися. Це означає, що ми не маємо применшувати заслуг наших бійців, нашої армії. І я вкотре хочу подякувати їм, усім нашим захисникам і захисницям. Я не втомлююсь це робити. І хочу, щоб ми з вами не втомлювалися говорити їм найголовніше: ми віримо у вас. Ми пишаємося вами. Ми захоплюємося вами", – заявив Зеленський.

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Також Президент України заявив, що він захоплюється і тими людьми, які в окупованих містах виходять на протести та мало не голіруч виганяють окупантів. І розуміє, що доволі часто це робити складно.

Окрема подяка для захисників Маріуполя

Зеленський у своєму зверненні окрему увагу приділив бійцям, які захищають оточений Маріуполь.

"І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення "Азов". 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці "Правого сектору". 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції. Усім безмежно вдячний. Від імені всіх українців", – заявив Зеленський.

Також він подякував і тим військовим, які зараз воюють в зоні ООС, Харківському та Запорізькому регіонах, а також на Півдні. Окрему подяку він висловив 92-ій, 93-ій, 95-ій бригадам, та особисто генерал-лейтенанту Сергію Наєву.

Відео звернення Володимира Зеленського 12 квітня