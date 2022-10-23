Это старый человек, который не помнит, о чем он говорил, – Зеленский о Путине

В Кремле пытаются уговорить Украину продолжить переговоры разными манипулятивными методами. Однако президент Украины в очередной раз отмечает, что никаких разговоров, пока у власти в России Путин, не может быть.

Владимир Зеленский говорит, что возобновление переговоров будет возможно только после освобождения украинских территорий и отстранения от президентства кремлевского диктатора.

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Зеленский говорит, что Путинское "бла-бла-бла" ничего не стоит

Президент Украины в интервью канадским телеканалам CTV и CBC отметил, что Владимир Путин кучу раз нарушал международное право и все обещания, сказанные на Нормандском формате.

Нормандский формат — встречи в четырехстороннем формате, где обсуждается вопрос о российской вооруженной агрессии против Украины.

Тогда российская сторона отказывалась говорить о Крыме, утверждала, что Россия не собирается идти полномасштабной войной или оккупировать украинские территории. Путин скандировал, что не имеет никакого отношения к ситуации на Донбассе и что российских военных там тоже нет.

Все это "бла-бла-бла" старого человека, который уже не помнит, что он говорил. Где он слово давал, а где не давал,

– говорит Зеленский.

При каких условиях Украина может согласиться говорить с Россией

Президент Украины утверждает, что не видит смысла говорить с человеком, который не держит слово, лжет и постоянно меняет свою позицию. По его словам, референдумы стали точкой в истории переговоров. Украинская сторона скажет, в каком формате и с кем готова говорить только после выполнения определенных требований.

Зеленский говорит, что возобновит переговоры только когда:

русские войска выйдут из Украины;

Путина отстранят от власти;

Россия вернет Украине территории, утвержденные по состоянию на 1991 год.

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Эксперты о навязчивом желании России возобновить переговоры

По мнению иностранных аналитиков и СМИ, Россия сейчас чрезвычайно нуждается в возобновлении переговоров. Они считают, что Путин хочет добиться прекращения огня, чтобы подготовиться к следующему наступлению.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Кремль пытается использовать Каховскую дамбу, чтобы шантажировать и принудительно посадить Украину за стол переговоров. Россияне понимают, что они проиграют и пытаются приостановить военные действия таким образом, считает эксперт.

В то же время президент Турции также пытается склонить Украину к переговорам со страной-террористом. Политический и экономический эксперт Валерий Клочок считает, что этим Эрдоган пытается удержаться дольше у власти и улучшить свое политическое положение.

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