Зеленский открыл Саммит мира: эксклюзивный репортаж из Швейцарии

В швейцарском курорте в Бюргеншток официально начался Глобальный саммит мира. Первую встречу уже открыл президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд.

Корреспондентка 24 Канала из Швейцарии София Назаренко рассказала, что руководители правительств сегодня будут рассматривать три важных вопроса для Украины. Россию на Саммит не пригласили из-за позиции Украины, однако, возможно, она будет присутствовать на следующем Саммите мира, когда мир уже придет к единой Формуле мира.

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Зеленский открыл Саммит

По словам корреспондента, на Саммите мира сейчас присутствуют 92 страны и 8 международных организаций.

Этот Саммит представляет все части мира, все континенты, различные нации, как географически, так и большие и малые. Каждый политический пул нашего мира: Латинская Америка, Ближний Восток, Африка, Европа, Азия, Тихоокеанский регион, Австралия, Северная Америка – все они. Их взгляды, идеи и лидерство каждой нации одинаково важны для нас. Все, что будет согласовано сегодня на Саммите станет частью миротворческого процесса, который нам всем нужен. Я верю, что мы станем свидетелями того, как здесь, на Саммите, творится история,

– объявил Зеленский.

Руководители правительств и национальной делегации сегодня обсуждают три важных темы: возвращение украинских военнопленных и 19 тысяч украинских детей, которых незаконно депортировало российское правительство, также вопросы продовольственной и ядерной безопасности.

Назаренко отметила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который следит за ситуацией на оккупированной Запорожской АЭС, заявил, что не будет участвовать в Саммите мира, чтобы не смешивать политику технической работой агентства.

России на Саммите нет

На первом Саммите мира российская сторона отсутствует из-за позиции украинского правительства и нежелания Москвы завершать войну в Украине.

Швейцарская сторона считает, что сегодняшний Саммит должен проложить дорогу для будущих мирных переговоров, к которым в будущем могут привлечь Россию.

Мы хотим вдохновить процесс к всеобъемлющему справедливого длительного мира для Украины на базе международного права и хартии ООН. Мы хотим достичь общего понимания возможных рамок для достижения этой цели. Мы хотим обсудить как и при каких условиях в этот процесс будущего мира может быть привлечена также и Россия,

– сообщила президент Швейцарии.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не будет уступать главными принципами и не пойдет на уступки по территориальной целостности страны. По его словам, новый мирный план не будет напоминать Минские соглашения и Будапештский меморандум, который, по сути, не предоставил никаких гарантий для Киева.

Ермак не исключает, что уже во время второго Саммита на уровне лидеров возможно будет привлечена и Россия. Он ожидает, что в течение двух дней, 14 и 15 июня, страны наработают общий подход к миру в Украине.

"Мы очень честны и готовы открыть все мысли всех ответственных стран. Когда совместный план будет готов, мы ищем возможность представить этот план представителям России. Мы думаем, что это может произойти на втором Саммите", – заявил Ермак.