Кореспондентка 24 Каналу зі Швейцарії Софія Назаренко розповіла, що очільники урядів сьогодні розглядатимуть три важливі питання для України. Росію на Саміт не запросили через позицію України, однак, можливо, вона буде присутня на наступному Саміті миру, коли світ вже дійде до єдиної Формули миру.

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Зеленський відкрив Саміт

За словами кореспондентки, на Саміті миру зараз присутні 92 країни та 8 міжнародних організацій.

Цей Саміт представляє всі частини світу, всі континенти, різні нації, як географічно, так і великі та малі. Кожен політичний пул нашого світу: Латинська Америка, Близький Схід, Африка, Європа, Азія, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка – всі вони. Їхні погляди, ідеї та лідерство кожної нації однаково важливі для нас. Все, що буде узгоджено сьогодні на Саміті стане частиною миротворчого процесу, який нам усім потрібен. Я вірю, що ми станемо свідками того, як тут, на Саміті, твориться історія,

– оголосив Зеленський.

Очільники урядів та національної делегації сьогодні обговорюють три важливих теми: повернення українських військовополонених та 19 тисяч українських дітей, яких незаконно депортував російський уряд, також питання продовольчої та ядерної безпеки.

Назаренко зазначила, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який стежить за ситуацією на окупованій Запорізькій АЕС, заявив, що не братиме участі у Саміті миру, щоб не змішувати політику технічною роботою агентства.

Росії на Саміті немає

На першому Саміті миру російська сторона відсутня через позицію українського Уряду та небажанням Москви завершувати війну в Україні.

Швейцарська сторона вважає, що сьогоднішній Саміт має прокласти дорогу для майбутніх мирних перемовин, до яких в майбутньому можуть залучити Росію.

Ми хочемо надихнути процес до всеосяжного справедливого тривалого миру для України на базі міжнародного права та хартії ООН. Ми хочемо досягнути спільного розуміння можливих рамок для досягнення цієї мети. Ми хочемо обговорити як і за яких умов у цей процес майбутнього миру може бути залучена також і Росія,

– повідомила президентка Швейцарії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не буде поступатись головними принципами та не піде на поступки щодо територіальної цілісності країни. За його словами, новий мирний план не нагадуватиме Мінські угоди та Будапештський меморандум, який, по суті, не надав жодних гарантій для Києва.

Єрмак не виключає, що вже під час другого Саміту на рівні лідерів можливо буде залучена і Росія. Він очікує, що впродовж двох днів, 14 та 15 червня, країни напрацюють спільний підхід до миру в Україні.

"Ми дуже чесні і готові відкрити всі думки всіх відповідальних країн. Коли спільний план буде готовий, ми шукаємо можливість представити цей план представникам Росії. Ми думаємо, що це може відбутись на другому Саміті", – заявив Єрмак.

Важливо! 24 Канал присутній на Саміті миру й буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

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