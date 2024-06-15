З такою заявою виступив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України при цій організації Сергій Кислиця.

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Що криється за "миротворчими пропозиціями" глави Кремля

Сергій Кислиця звернув увагу на так звані "миротворчі пропозиції" Путіна, зауваживши, що Москва використовує будь-яку можливість, щоб дискредитувати цю мирну ініціативу, а також запустити низку маніпулятивних заяв.

Абсурдно, що Путін, який спланував, підготував та реалізував разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, у своїй заяві представив себе миротворцем. Цілком передбачувано, що для припинення війни він знову висуває варіанти, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН,

– сказав український дипломат.

Він наголосив, що Росія неодноразово озвучувала свої ультиматуми, тож у останніх заявах Путіна немає нічого нового.

Напередодні установчого Глобального саміту миру в Швейцарії Путін переслідує лише одну мету – не допустити лідерів і країн до участі в цьому саміті. Росія боїться справедливого і стійкого миру, заснованого на основних принципах Статуту ООН,

– підкреслив Кислиця.

За його словами, потужний голос націй, об'єднаних навколо принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, матиме вирішальну вагу під час Глобального саміту миру.

"Цей голос має вирішальне значення, щоб змусити Росію прийняти ці принципи (ООН – 24 Канал), відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів про припинення війни, а не продовжувати пропагандистську кампанію, посилену жахливими щоденними ракетними ударами по Україні", – зазначив постійний представник України при ООН.

Також він нагадав, що вісім десятиліть тому союзники, які підписали Декларацію ООН, надавши масштабну допомогу зброєю, боєприпасами та продовольством жертвам агресії, зупинили війну в Європі.

За його словами, цього разу вони здатні це зупинити і зараз, як і тоді, потрібна єдність і відданість принципам ООН. "І Саміт миру в Швейцарії є тим місцем, щоб сказати це голосно і чітко: "Ми, народи Організації Об'єднаних Націй, сповнені рішучості зупинити війну, яка принесла невимовне горе мільйонам жінок і чоловіків…", – резюмував він.

Довідка! Глобальний Саміт миру відбуватиметься 15 – 16 червня 2024 року у швейцарському місті Бюргеншток. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він вже прибув до Швейцарії.

Що наговорив Путін про мирні переговори: основне

Під час свого виступу президент Росії висловився про готовність розпочати мирні переговори з Україною "хоч завтра".

Умови, які висунув Путін:

Москва негайно припинить вогонь та заявить про готовність до переговорів після виведення Києвом військ з території "нових регіонів Росії".

Друга умова для переговорів – заява Києва про відмову від намірів вступити до НАТО.

Росії для мирного врегулювання також потрібен нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація.

Йдеться не про заморожування конфлікту, а про повне його припинення.

Базові угоди щодо мирного врегулювання "української кризи" мають бути зафіксовані, природно, пропонується скасування санкцій проти Росії.

Росія тим самим сьогодні робить ще одну реальну мирну пропозицію, але якщо Захід та Київ відмовляться, то відповідальність за кровопролиття буде на них.

Москва усвідомлює відповідальність за стабільність у світі та підтверджує готовність до діалогу з усіма країнами, це не має бути імітація розмови.

Водночас саме Росія постійно тероризує мирне населення та робить все для того, аби Україна не погоджувалась на мирні перемовини. Річ у тому, що Путін хоче диктувати свої умови, які далекі від справедливих.