Кравчук в интервью изданию оценил деятельность всех президентов Украины и назвал, кого считает разрушителем существующей системы.

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Зеленский начал ломать систему

Первый лидер независимой Украины напомнил, что страна с 1991 года имеет уже 6-го президента. Кравчук отметил, что смотрел на тех, кто пришел после него, и видел, что их "поведение, слово, осанка, лицо – все это было полусоветское".

Они были чего-то вожди. Зеленский от них отличается. У него этого нет,

– пояснил политик.

По его мнению, именно действующий глава государства только теперь начинает ломать ту систему, которая была до него. Однако Кравчук уточнил: Зеленский начал, да еще не сломал систему.

Важно! Сейчас Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце. Врачи подсоединили 87-летнего политика к аппарату искусственной вентиляции легких.

Президенты Украины за годы независимости: коротко