Кравчук в інтерв'ю виданню оцінив діяльність усіх президентів України та назвав, кого вважає руйнівником наявної системи.

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Зеленський почав ламати систему

Перший лідер незалежної України нагадав, що країна від 1991 року має вже 6-го президента. Кравчук зазначив, що дивився на тих, хто прийшов після його, і бачив, що їхня "поведінка, слово, постава, обличчя – все це було напіврадянське".

Вони були чогось вожді. Зеленський від них відрізняється. У нього цього немає,

– пояснив політик.

На його думку, саме чинний глава держави й тільки тепер починає ламати ту систему, яка була до нього. Однак Кравчук уточнив: Зеленський почав, та ще не зламав систему.

Важливо! Наразі Леонід Кравчук перебуває у реанімації після операції на серці. Лікарі під'єднали 87-річного політика до апарату штучної вентиляції легень.

Президенти України за роки незалежності: коротко