Зеленский не поехал в Эр-Рияд, чтобы не легитимизировать встречу США и России, – Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отложил запланированный визит в Саудовскую Аравию. Это было сделано для того, чтобы не создавать впечатление легитимности переговоров между представителями США и России в Эр-Рияде.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему Зеленский мог перенести визит в Саудовскую Аравию

Во время своего визита в Турцию Зеленский отметил, что его не приглашали на переговоры между делегациями США и России, которые состоялись в Саудовской Аравии.

Он также сообщил, что отложил визит в королевство, который изначально был запланирован на завтра, 19 февраля, до 10 марта, заявив, что "не хочет совпадений".

Украина не хотела, чтобы то, что произошло в Эр-Рияде, выглядело легитимным,

– сказал изданию один из источников.

Напомним, что в Белом Доме переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии назвали "шагом к миру".

К слову, российская сторона по итогам встречи в Саудовской Аравии заявила, что США якобы лучше поняли позицию Москвы. В Кремле разговор между представителями назвали "очень полезным".