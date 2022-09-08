Зеленский выразил особую благодарность защитникам Севера, которые весной остановили продвижение россиян

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников и защитниц. Глава государства отметил 2 бригады терробороны, которые в первые месяцы вторжения остановили продвижение россиян на Севере.

Особую благодарность защитникам Севера нашей страны Владимир Зеленский выразил во время вечернего обращения, сообщает 24 канал. Глава государства отметил 115-ю и 117-ю отдельные бригады терробороны.

Обратите внимание С 1 сентября освобождено более 1 000 квадратных километров территории Украины, – Зеленский

Зеленский поблагодарил украинских защитников и защитниц

Владимир Зеленский выразил благодарность всем украинским защитникам и защитницам, которые сейчас защищают нашу землю и освобождают от оккупантов украинские города и села.

Отдельно глава государства отметил 115-ю и 117-ю отдельные бригады терробороны, которые в течение февраля и марта защищали нашу страну на Севере и остановили продвижение россиян.

Особо хочу поблагодарить сегодня бойцов 115-й отдельной бригады терробороны Оперативного командования "Север", отличившихся храбростью и нужными Украине результатами в боях в феврале-марте, когда останавливали продвижение врага, и которые и сейчас продолжают защищать наше государство на Северном направлении. Также благодарен бойцам 117-й отдельной бригады терробороны, действующим на направлении Суджа – Сумы, и первой танковой бригаде, крепко держащей позиции на направлении Гомель – Городня,

– подчеркнул президент.

Оккупация Севера: главное

24 февраля российские войска с территории россии и беларуси вторглись на территорию Сумской, Черниговской, Киевской и части Житомирской области. Главной целью оккупантов стало продвижение в направлении Киева.

В конце марта украинские защитники и защитницы выбили захватчиков из северных областей. В это время мир увидел истинное лицо россиян в виде зверств в Буче, Ирпене и Гостомеле. Оккупанты пытали и убивали мирных жителей, немало тел они оставили прямо на дорогах. Также много жертв было обнаружено в подвалах и братских могилах.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео