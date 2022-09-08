Особливу подяку оборонцям Півночі нашої країни Володимир Зеленський висловив під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. Глава держави відзначив 115-ту та 117-ту окремі бригади тероборони.

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Зеленський подякував українським захисникам та захисницям

Володимир Зеленський висловив подяку всім українським захисникам та захисницям, які зараз боронять нашу землю та звільняють від окупантів українські міста та села.

Окремо глава держави відзначив 115-ту та 117-ту окремі бригади тероборони, які протягом лютого та березня захищали нашу країну на Півночі та зупинили просування росіян.

Особливо хочу подякувати сьогодні бійцям 115-ї окремої бригади тероборони Оперативного командування "Північ", які відзначилися хоробрістю й потрібними Україні результатами в боях у лютому – березні, коли зупиняли просування ворога, і які й зараз продовжують захищати нашу державу на Північному напрямку. Також вдячний бійцям 117-ї окремої бригади тероборони, які діють на напрямку Суджа – Суми, і першій танковій бригаді, яка міцно тримає позиції на напрямку Гомель – Городня,

– наголосив президент.

Окупація Півночі: головне

24 лютого російські війська з території росії та білорусі вторглися на територію Сумської, Чернігівської, Київської та частини Житомирської області. Головною метою окупантів стало просування у напрямку Києва.

Наприкінці березня українські захисники та захисниці вибили окупантів з північних областей. Саме тоді світ побачив істинне лице росіян у вигляді звірств у Бучі, Ірпені та Гостомелі. Окупанти катували та вбивали мирних мешканців, чимало тіл вони залишили просто на дорогах. Також багато жертв знайшли у підвалах та братських могилах.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео