Зеленский отметил госнаградами еще 180 военных, 28 – посмертно
27 мая 2022 , 00:06Читати новину українською
Украинские военные продолжают героически защищать наше государство от российских оккупантов. Глава государства в очередной раз наградил ряд мужественных бойцов.
В общей сложности наградили 180 наших военных. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 26 мая, сообщает 24 канал.
Обратите внимание Наступление кафиров на Донбассе может сделать этот регион безлюдным, – Зеленский
Смотрите обращение Владимира Зеленского: