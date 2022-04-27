Зеленский отметил государственными наградами 173 военных ВСУ
27 апреля 2022 , 21:18Читати новину українською
Украинские защитники с невероятным мужеством защищают нашу землю от россиян. Сотни героев удостоены государственных наград.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении наших отважных героев. Об этом он сообщил в своем обращении, передает 24 канал.
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Награждение героев
Как сообщил глава государства, более 170 военных ВСУ удостоены государственных наград.
Только что подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами Украины отмечены 173 военнослужащих Вооруженных Сил Украины,
– заявил Зеленский.
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