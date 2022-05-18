Зеленский отметил государственными наградами 197 военных ВСУ, 5 из них посмертно

Украинские защитники пишут историю невероятного подвига в борьбе с российскими захватчиками. Каждый воин ВСУ способен на подвиг, который приблизит нас к желанной победе.

Каждый день наши храбрые военные демонстрируют свой героизм и отвагу. Они делают все возможное и невозможное, чтобы освободить Украину от российских оккупантов, и наше государство и народ всегда будут благодарны за их доблесть.

Читайте также Возраст – не помеха: в Раде хотят снять ограничения для комплектования Сил теробороны

Государственные награды для героев

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что наградил наших героев государственными наградами.

Подписал указ о награждении наших героев. 197 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. 5 из них – посмертно,

– сказал глава государства.

Кроме того, сегодня, 18 мая, он вручил орден "Золотая Звезда" полковникам Сергею Барановскому, проявившему себя на Донбассе, и Сергею Мусиенко, который показал храбрость и эффективность в боях на Харьковском направлении.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Украинские герои продолжают выгонять российских оккупантов из Харьковской области. Многие населенные пункты уже деоккупированы, но людей предостерегают от скорейшего возвращения домой – враг продолжает обстрелы.

За сутки 18 мая в результате обстрелов российских оккупантов погибли 10 человек. Рашисты продолжают обстреливать мирные населенные пункты и уносить жизни гражданских.

Россияне пытаются совершать наступление на Востоке, но из-за постоянных потерь, которые им наносят наши герои, вынуждены отступать. Все планы врага по продвижению и занятию новых рубежей проваливаются.

Также оккупанты придумали себе, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться не только до украинской границы. Они усиленно укрепляют пограничные подразделения, со страхом ожидая нападения украинских героев на Россию.

Кроме того, россияне продолжают обстреливать пограничные районы Сумской и Черниговской областей. Враг использует разное оружие, от пулеметов до ствольной артиллерии. Ситуация напряженная, жителям сообщили об опасности. Есть вероятность очередных попыток проникновения вражеских ВРГ на территорию Украины.

Обращение Владимира Зеленского к народу Украины: видео