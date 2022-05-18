Зеленский отметил государственными наградами 197 военных ВСУ, 5 из них посмертно
Украинские защитники пишут историю невероятного подвига в борьбе с российскими захватчиками. Каждый воин ВСУ способен на подвиг, который приблизит нас к желанной победе.
Каждый день наши храбрые военные демонстрируют свой героизм и отвагу. Они делают все возможное и невозможное, чтобы освободить Украину от российских оккупантов, и наше государство и народ всегда будут благодарны за их доблесть.
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Государственные награды для героев
Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что наградил наших героев государственными наградами.
Подписал указ о награждении наших героев. 197 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. 5 из них – посмертно,
– сказал глава государства.
Кроме того, сегодня, 18 мая, он вручил орден "Золотая Звезда" полковникам Сергею Барановскому, проявившему себя на Донбассе, и Сергею Мусиенко, который показал храбрость и эффективность в боях на Харьковском направлении.
Война России против Украины: коротко о последних событиях
- Украинские герои продолжают выгонять российских оккупантов из Харьковской области. Многие населенные пункты уже деоккупированы, но людей предостерегают от скорейшего возвращения домой – враг продолжает обстрелы.
- За сутки 18 мая в результате обстрелов российских оккупантов погибли 10 человек. Рашисты продолжают обстреливать мирные населенные пункты и уносить жизни гражданских.
- Россияне пытаются совершать наступление на Востоке, но из-за постоянных потерь, которые им наносят наши герои, вынуждены отступать. Все планы врага по продвижению и занятию новых рубежей проваливаются.
- Также оккупанты придумали себе, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться не только до украинской границы. Они усиленно укрепляют пограничные подразделения, со страхом ожидая нападения украинских героев на Россию.
- Кроме того, россияне продолжают обстреливать пограничные районы Сумской и Черниговской областей. Враг использует разное оружие, от пулеметов до ствольной артиллерии. Ситуация напряженная, жителям сообщили об опасности. Есть вероятность очередных попыток проникновения вражеских ВРГ на территорию Украины.
Обращение Владимира Зеленского к народу Украины: видео