Зеленский отметил наградами 198 военнослужащих

Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград 198 военнослужащим героических Вооруженных Сил Украины.

Зеленский наградил 198 военных

Четверо из них, к сожалению, были отмечены посмертно. Об этом президент рассказал в традиционном вечернем обращении к украинцам 27 мая, сообщает 24 канал.

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Среди тех, кто будет награжден согласно сегодняшнему указу президента – 27 сотрудников Главного управления разведки.

Вечная слава всем, кто борется за нашу Независимость. Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину,

– подытожил свое обращение Зеленский.

Наградили и работников экстренной медицинской помощи

Сегодня, 27 мая, медики экстренной помощи отмечают свой профессиональный праздник. Поздравил их и украинский лидер, назвав несокрушимыми и преданными доброму делу людьми.

Зеленский отметил, что они выполняют свою работу всегда, несмотря на какие-либо условия и неудачное время. В частности это стало заметно и важно во время пандемии и полномасштабной войны России против Украины. Президент поблагодарил их за самоотдачу и по-настоящему скорую помощь даже в районах боевых действий. Эти люди – врачи, фельдшеры, водители – каждый день проявляют настоящий героизм.

Работники экстренной помощи получили не только поздравления и благодарность от президента, но и награды. Их сегодня вручили им премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Это тот минимум, который государство может сделать, чтобы отметить, что они делают", – отметил Зеленский.

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Также президент упомянул о том, что до 24 февраля власти прилагали усилия, чтобы поднять обеспечение этой медицинской сферы и ее сотрудников на достойный уровень. Он пообещал продолжить эту политику после победы и установления мира в Украине.

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