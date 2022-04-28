Зеленский отметил наградами 214 бойцов ВСУ: 14 из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 214 украинских военных. 14 из них присвоили награды посмертно.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время своего традиционного вечернего обращения, передает 24 канал.

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Благодарен украинским защитникам

Зеленский уточнил, что подписал указ о награждении перед записью вечернего обращения. Пока документ еще не опубликован на сайте президента Украины.

Он поблагодарил отважных бойцов Вооруженных Сил Украины за то, что они мужественно защищают родное государство от российских оккупантов.

Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем, кто встал на защиту государства! Слава Украине! – подчеркнул Владимир Зеленский.

Добавим, как отметила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, после встречи Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерреша появилась надежда, что удастся спасти граждан из "Азовстали". Гуманитарную операцию уже начинают планировать.

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