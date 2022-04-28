Про це Володимир Зеленський повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення, передає 24 канал.

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Вдячний українським захисникам

Зеленський уточнив, що підписав указ про нагородження перед записом вечірнього звернення. Наразі документ ще не опублікували на сайті президента України.

Він подякував відважним бійцям Збройних Сил України за те, що вони мужньо боронять рідну державу від російських окупантів.

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава усім, хто став на захист держави! Слава Україні! – наголосив Володимир Зеленський.

Додамо, як зазначила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, після зустрічі Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерреша з’явилася надія, що вдасться врятувати цивільних з "Азовсталі". Гуманітарну операцію вже починають планувати.

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