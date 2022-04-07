Зеленский отметил наградами трех разведчиков

Каждый день украинские защитники защищают нас от российского нашествия. За выполнение героических поступков во время войны они получают награды.

Награды получают и разведчики. 6 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал очередной указ "О награждении государственными наградами Украины". За этот день ордена и медали получили 168 военнослужащих ВСУ. И трое военнослужащих Главного управления разведки.

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"Не устаю ежедневно благодарить каждого нашего защитника, каждую нашу защитницу – все наши Вооруженные Силы, разведку, специальные службы, Нацполицию, всех-всех, кто позволяет нам надеяться и верить в победу. Позволяет рассчитывать на мир. Искренняя благодарность вам и искреннее уважение. Вечная слава каждому, кто защищает Украину", – отметил Владимир Зеленский во время своего ежедневного обращения.

Обращение Владимира Зеленского за 6 апреля – смотрите видео