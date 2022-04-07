Нагороди отримують і розвідники. 6 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав черговий указ "Про відзначення державними нагородами України". За цей день ордени та медалі отримали 168 військовослужбовців ЗСУ. І троє військовослужбовців Головного управління розвідки.

Варте уваги У Росії величезна проблема, – військовий експерт припустив, коли буде друга фаза наступу

"Не втомлююся щодня дякувати кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці – усім нашим Збройним Силам, розвідці, спеціальним службам, Нацполіції, всім-всім, хто дозволяє нам сподіватися і вірити в перемогу. Дозволяє розраховувати на мир. Щира вдячність вам і щира повага. Вічна слава кожному, хто захищає Україну", – зазначив Володимир Зеленський під час свого щоденного звернення.

Звернення Володимира Зеленського за 6 квітня – дивіться відео