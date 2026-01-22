Зеленский прибыл в Давос, где встретится с Трампом

Президент Зеленский прибыл в Давос на переговоры с Дональдом Трампом. Они должны встретиться в четверг, 22 января.

Об этом сообщил 24 Каналу советник президента Дмитрий Литвин.

Смотрите также "Путин готов к миру": Трамп хочет срочно встретиться с Зеленским

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?

О том, что Зеленский отправился на встречу с Трампом, стало известно утром 22 января.

"Президент на пути в Давос", – отмечал Литвин.

Впоследствии появились данные о прибытии президента.

Справочно. В Давосе 20 января начался Всемирный экономический форум. Всего участие в нем принимает более 130 стран, в том числе и Украина. Отказалась посетить это мероприятие Дания, ввиду ситуации вокруг Гренландии.

Ориентировочно в 13:00 по местному времени пройдет протокольная съемка президентов, но формат может измениться. А в 14:30 должно состояться основное выступление.

Кроме того, запланировано участие президент Зеленского в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery, где встретится с представителями энергокомпаний.

Что предшествовало?

Еще в начале недели Зеленский заявил, что вряд ли поедет в Давос, потому что он контролирует восстановление энергосистемы после массированных российских авиаударов, которые оставили Киев и другие города без отопления и электроэнергии во время морозной зимней погоды.

Однако в среду, 21 января, Трамп заявил, что таки встретится с украинским президентом на швейцарском горнолыжном курорте.

Зеленский после этого заявил, что пересмотрит планы пропустить встречу, если будут подписаны соглашения о гарантиях безопасности и план возрождения экономики страны с США.

Также в рамках переговоров Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Россию 22 января, чтобы встретиться с Путиным относительно последних предложений по мирному плану.

Какие заявления уже прозвучали в Давосе по Украине?