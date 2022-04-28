Зеленский отреагировал на анонсированную Байденом новую помощь для Украины

США продолжают мощно поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на новую помощь от Соединенных Штатов, которую анонсировал президент Джозеф Байден.

Деньги от США будут направлены на оборону, экономическую поддержку и гуманитарную помощь. Об этом Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 28 апреля, сообщает 24 канал.

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Президент отреагировал на новую помощь Соединенным Штатам

Зеленский отметил, что США подготовили новый пакет поддержки для Украины на 33 миллиарда долларов:

более 20 миллиардов направятся на оборону;

более 8 миллиардов – на экономическую поддержку;

3 миллиарда – на гуманитарную помощь.

По словам президента, это очень важный шаг Соединенных Штатов и он благодарен за него всему американскому народу и лично Байдену.

Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос в помощь нашему государству. Президент Байден справедливо сказал сегодня, что этот шаг – недешевый. Но негативные последствия для всего мира от российской агрессии против Украины и против демократии настолько масштабны, что по сравнению с ними эта поддержка Соединенных Штатов необходима,

– добавил глава государства.

Зеленский уверен, что вместе с США Украина точно сможет остановить российскую агрессию и надежно защитить свободу в Европе. Он подытожил, что также идет работа над тем, чтобы направить заблокированные активы российских подсанкционных лиц и государства-агрессора для компенсации Украине за войну и восстановление нормальной жизни.

Новая помощь от США: коротко

Байден 28 апреля выступил с заявлением о поддержке Украины. Он подчеркнул, что мир видит военные преступления, которые российские оккупанты совершают против мирного населения.

Президент США заявил, что направляет Конгрессу запрос о дополнительной помощи для Украины, чтобы не допустить перерывов в поставках оружия, в частности артиллерийских систем.

Также, по его словам, нужно продолжать оказывать украинцам гуманитарную помощь – еду, медикаменты.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Байден хочет пригласить в Конгресс США 33 миллиарда долларов для оказания дополнительной поддержки Украине.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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