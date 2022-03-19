Зеленский отреагировал на циничное празднование годовщины захвата Крыма в Москве

В пятницу 18 в Москве прозвучало много слов в связи с годовщиной захвата Крыма. Кроме "праздничного" концерта, состоялся большой митинг.

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на одну деталь. Сообщается, что в общей сложности к митинговой активности в столице России было привлечено около 200 тысяч человек.

К теме Россия бросила в бой совершенно неподготовленных людей – Зеленский о тяжелых боях под Изюмом

100 тысяч человек собрались на улицах, еще примерно 95 тысяч – на стадионе. Приблизительно такое же количество российских военных Путин привлек к полномасштабному вторжению в Украину.

Просто представьте, что на том стадионе в Москве – 14 тысяч трупов и еще десятки тысяч раненых и искалеченных людей. Уже столько российских потерь от этого вторжения. Вот такова цена войны. Чуть больше чем через три недели. Войну нужно кончать. Предложения Украины – на столе,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что в ближайшие дни продолжит обращаться к народам мира с призывом к миру для Украины. Впереди – обращение к швейцарцам, к народу и к государству. Запланированы также выступления к Израилю, Италии, Японии.

Мир слышит позицию Украины. Мир поддерживает наших защитников, защитников Украины,

– добавил глава государства.

Зеленский прокомментировал митинг в Москве: смотрите видео