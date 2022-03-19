Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності у столиці Росії були залучили близько 200 тисяч людей.

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100 тисяч людей зібралось на вулицях, ще приблизно 95 тисяч – на стадіоні. Приблизно таку ж кількість російських військових Путін залучив до повномасштабного вторгнення в Україну.

Просто уявіть, що на тому стадіоні у Москві – 14 тисяч трупів і ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни. Трохи більше ніж за три тижні. Війну треба закінчувати. Пропозиції України – на столі,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що найближчими днями продовжить звертатися до народів світу із закликом до миру для України. Попереду – звернення до швейцарців, до народу й до держави. Заплановані також виступи до Ізраїлю, Італії, Японії.

Світ чує позицію України. Світ підтримує наших захисників, захисників України,

– додав глава держави.

Зеленський прокоментував мітинг у Москві: дивіться відео