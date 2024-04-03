Напоминаем, что недавно сетью распространялась манипулятивная информация о том, что якобы в Совете Безопасности ООН осудили атаку украинских беспилотников на заводе "Шахедов" в Татарстане. Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, Владимир Зеленский выразил благодарность "различным международным организациям, которые постоянно выражают осуждение", передает 24 Канал.
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Что ответил Зеленский
По мнению президента, международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как люди живут без света без воды.
И это важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопрос об ударах по НПЗ, по временно оккупированным территориям, где есть инфраструктурные объекты, так и по военным аэродромам России и на захваченных украинских,
– отмечает Зеленский.
Глава государства также добавил, что ответить таким организациям можно довольно просто.
"Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды. Надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает", – резюмировал Зеленский.
Другие заявления Зеленского
- Президент заявил, что сейчас отсутствует необходимость в мобилизации 500 тысяч человек. Он отметил, что Главнокомандующий нашел возможность мобилизовать резервы в пределах Вооруженных Сил. Это касается военнослужащих, которые были призваны, но до сих пор не участвовали в боевых действиях.
- В то же время Зеленский добавил, что Россия планирует 1 июня мобилизовать в армию России 300 тысяч человек.
- На встрече с Президентом Финляндии Александром Стуббом было заключено Соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке. По условиям договора, Финляндия будет предоставлять долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углублять сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ.