Напоминаем, что недавно сетью распространялась манипулятивная информация о том, что якобы в Совете Безопасности ООН осудили атаку украинских беспилотников на заводе "Шахедов" в Татарстане. Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, Владимир Зеленский выразил благодарность "различным международным организациям, которые постоянно выражают осуждение", передает 24 Канал.

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Что ответил Зеленский

По мнению президента, международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как люди живут без света без воды.

И это важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопрос об ударах по НПЗ, по временно оккупированным территориям, где есть инфраструктурные объекты, так и по военным аэродромам России и на захваченных украинских,

– отмечает Зеленский.

Глава государства также добавил, что ответить таким организациям можно довольно просто.

"Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды. Надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает", – резюмировал Зеленский.

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