Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он осудил удар по заводу, где производят дроны-камикадзе "Шахед" в российском Татарстане 2 апреля. Предприятие, где враг собирает смертоносное оружие, он цинично назвал "гражданской инфраструктурой".

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Мы выступаем против всех нападений на гражданскую инфраструктуру и призываем их прекратить,

– подчеркнул он.

Что известно об атаке по заводу по сбору "Шахедов"

Обстрел предприятия, где россияне собирают смертоносное оружие, произошел в Татарстане, что более чем в 1000 километрах от Украины. Целью стал завод по производству "Шахедов", которые враг маркирует как "Герань-2". Последствиями точного удара стали значительные разрушения производственных мощностей.

Это важно! Владимир Зеленский 3 апреля отметил, что только за март российские военные атаковали Украину 400 ракетами различных типов, более 600 "Шахедами", а также более 3 тысячами управляемых авиабомб.

Обратим внимание, что на территорию завода "Алабуга" якобы упали сразу три дрона. Местные власти не только отреагировали на это, но и подтвердили, что атаку совершили на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Заметим, что в 2023 году стало известно, что россияне там планируют создать завод по сбору "Шахедов". Его должны были развернуть в так называемой особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Алабуга" в Татарстане.

В ГУР подтвердили атаку по заводу

Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил атаку по заводу по сборке "Шахедов".

В то же время он отметил, что для атаки дронами по объектам в Елабуге и Нижнекамске не использовали оружие иностранного производства. Правда, он не уточнил, чем же били по объектам врага.

Правда, он не уточнил, чем же били по объектам врага. Вместе с тем Андрей Юсов отметил, что отрасль производства дронов "развивается очень динамично".

Также представитель ГУР МО отметил, что одно из сооружений повредили сами россияне своей противовоздушной обороной.

В Институте по изучению войны проанализировали последствия и значение первых ударов Украины по Татарстану. В отчете отметили, что эти атаки свидетельствуют о существенном прорыве.