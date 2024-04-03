Відповідну заяву зробив прессекретар Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік. Він засудив удар по заводу, де виробляють дрони-камікадзе "Шахед" у російському Татарстані 2 квітня. Підприємство, де ворог збирає смертоносну зброю, він цинічно назвав "громадянською інфраструктурою".
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Ми виступаємо проти всіх нападів на громадянську інфраструктуру та закликаємо їх припинити,
– наголосив він.
Що відомо про атаку по заводу зі збору "Шахедів"
Обстріл підприємства, де росіяни збирають смертоносну зброю, стався у Татарстані, що за понад 1000 кілометрів від України. Ціллю став завод з виробництва "Шахедів", які ворог маркує як "Герань-2". Наслідками влучного удару стали значні руйнування виробничих потужностей.
Звернімо увагу, що на територію заводу "Алабуга" буцімто впали відразу три дрони. Місцева влада не лише відреагувала на це, а й підтвердила, що атаку здійснили на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.
Зауважимо, що у 2023 році стало відомо, що росіяни там планують створити завод зі збирання "Шахедів". Його мали розгорнути у так званій особливій економічній зоні промислово-виробничого типу "Алабуга" у Татарстані.
У ГУР підтвердили атаку по заводу
- Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив атаку по заводу зі збирання "Шахедів".
- Водночас він зазначив, що для атаки дронами по об'єктах в Єлабузі та Нижньокамську не використовували зброю іноземного виробництва. Правда, він не уточнив, чим же били по об'єктах ворога.
- Разом з тим Андрій Юсов наголосив, що галузь виробництва дронів "розвивається дуже динамічно".
- Також представник ГУР МО зазначив, що одну зі споруд пошкодили самі росіяни своєю протиповітряною обороною.
В Інституті з вивчення війни проаналізували наслідки та значення перших ударів України по Татарстану. У звіті зауважили, що ці атаки свідчать про суттєвий прорив.