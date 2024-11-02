Так, под прицелом врага оказалось несколько украинских городов, где зафиксированы удары и повреждения. Это отметил Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.

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Президент отреагировал на атаку России по Украине

Зеленский отметил, что "постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно".

Сегодня с четырех утра продолжалась воздушная тревога в городах Украины. Из-за атаки российских беспилотников, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева. Удары и повреждения были и на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине,

– отметил лидер.

Президент поблагодарил наших защитников неба, которые каждую ночь сбивают "Шахеды".

Зеленский подчеркнул, что в этом году почти каждую ночь, иногда и утро, и день есть угроза "Шахедов".

"Ударных дронов, которые России дал Иран и которые стали одним из основных орудий российского террора против Украины. Нужно больше давления на российскую способность производить такое оружие", – говорится в сообщении лидера.

Он подчеркнул, что нужна возможность уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. "Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", – резюмировал он.