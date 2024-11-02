Так, під прицілом ворога опинилося декілька українських міст, де зафіксовано удари та пошкодження. Це зазначив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

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Президент відреагував на атаку Росії по Україні

Зеленський наголосив, що "постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній".

Сьогодні з четвертої ранку тривала повітряна тривога в містах України. Через атаку російських безпілотників, на жаль, є пошкодження та постраждалі в різних районах Києва. Удари та пошкодження були й на Полтавщині, Сумщині та Харківщині,

– зазначив лідер.

Президент подякував нашим захисникам неба, які щоночі збивають "Шахеди".

Зеленський підкреслив, що цього року майже кожна ніч, іноді й ранок, і день є загроза "Шахедів".

"Ударних дронів, які Росії дав Іран і які стали одним з основних знарядь російського терору проти України. Потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю", – ідеться в повідомленні лідера.

Він наголосив, що потрібна можливість знищувати й бази зберігання "Шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. "Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", – резюмував він.